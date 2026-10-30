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        Bayburt'ta Cumhuriyet'in 103'üncü yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

        Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve eşi Meltem Eldivan'ın ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 09:16 Güncelleme:
        Bayburt'ta Cumhuriyet'in 103'üncü yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

        Cumhuriyet’in ilanının 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve eşi Meltem Eldivan’ın ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi.

        Bamsı Beyrek Seyir Terasında organize edilen resepsiyonda Vali Mustafa Eldivan ve eşi Meltem Eldivan, davetlileri karşılayarak Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Programda konuşan Vali Eldivan, Cumhuriyet’in kuruluşunun yıl dönümünün anlam ve önemine değinerek davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

        Resepsiyon, Vali Eldivan ve eşi Meltem Eldivan’ın davetlilerle sohbet etmesinin ardından Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan pastanın kesilmesiyle sona erdi.

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        Resepsiyona, Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Burak Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman, İl Jandarma Komutanı Aydoğan Karasu, İl siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit ve gazi aileleri katıldı.

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