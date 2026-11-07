Bayburt'a sosyal hizmet kampüsü kurulması talep edildi

Bayburt Kent Konseyi, kentte sosyal hizmet kampüsü kurulması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurdu. Konsey, farklı sosyal hizmet birimlerini bünyesinde barındıracak bir kampüsün Bayburt’ta hayata geçirilmesini talep etti.

Kent Konseyi tarafından Bakanlığa yapılan başvuruda, Tokat’ta yapımına başlanan ve çeşitli sosyal hizmet birimlerini bünyesinde barındıran kampüs modeli örnek gösterildi. Van ve Diyarbakır illerinde de benzer projelerin tamamlandığına dikkat çekildi.

Başvuruda, kurulması istenen kampüste çocuk evleri sitesi, fiziksel ve ruhsal engelli bireylere yönelik rehabilitasyon merkezleri ile huzurevinin bulunması önerildi. Kampüsün, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ve hastalara hizmet vermesinin yanı sıra Bayburt’un sosyal hizmet alanında bölgesel bir merkez konumuna gelmesine katkı sunacağı vurgulandı.

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Kent Konseyinden yapılan açıklamada, Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile yürütülen istişarelerin ardından Bakanlığa başvuru yapıldığı aktarıldı. Projenin hayata geçirilmesiyle sağlık personeli, hizmetli ve güvenlik görevlisi gibi farklı meslek gruplarında yeni iş imkânlarının doğacağı, bunun da kent dışına göç eden gençlerin istihdamına katkı sağlayacağı ifade edildi.