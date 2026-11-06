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        Güvenlik ve asayiş çalışmaları toplantıda değerlendirildi

        Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında düzenlenen Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısında, kent genelinde yürütülen güvenlik faaliyetleri ve kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 14:36 Güncelleme:
        Güvenlik ve asayiş çalışmaları toplantıda değerlendirildi

        Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında düzenlenen Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısında, kent genelinde yürütülen güvenlik faaliyetleri ve kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

        Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, uyuşturucuyla mücadele, trafik güvenliği, asayiş olaylarının önlenmesi, siber suçlarla mücadele, göç yönetimi ve genel denetim faaliyetleri ele alındı. Emniyet ve jandarma birimlerinin sorumluluk alanlarında yürüttüğü çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunularak mevcut uygulamalar ve alınan tedbirler görüşüldü.

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        Toplantıda ayrıca suç ve suçlularla mücadelede kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, vatandaşların güvenliğini etkileyen konularda sürdürülen çalışmaların etkinliğinin artırılması ve kamu düzeninin korunmasına ilişkin önleyici tedbirler üzerinde duruldu.

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