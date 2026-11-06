Güvenlik ve asayiş çalışmaları toplantıda değerlendirildi
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında düzenlenen Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısında, kent genelinde yürütülen güvenlik faaliyetleri ve kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında düzenlenen Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısında, kent genelinde yürütülen güvenlik faaliyetleri ve kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.
Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, uyuşturucuyla mücadele, trafik güvenliği, asayiş olaylarının önlenmesi, siber suçlarla mücadele, göç yönetimi ve genel denetim faaliyetleri ele alındı. Emniyet ve jandarma birimlerinin sorumluluk alanlarında yürüttüğü çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunularak mevcut uygulamalar ve alınan tedbirler görüşüldü.
Toplantıda ayrıca suç ve suçlularla mücadelede kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, vatandaşların güvenliğini etkileyen konularda sürdürülen çalışmaların etkinliğinin artırılması ve kamu düzeninin korunmasına ilişkin önleyici tedbirler üzerinde duruldu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.