Bayburt hayvan pazarı yeniden açıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 6 Ekim 2026 tarihinde uygulamaya konulan kısıtlamaların, alınan komisyon kararı doğrultusunda kaldırıldığı belirtildi. Bayburt’ta görülen şap hastalığından ötürü hayvan pazarı kapatılarak önlem alınmış, merkez ile ilçelere bağlı tüm köy ve mahallelerde hayvan giriş çıkışları durdurulmuştu.

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