Bayburt'ta ahırda çıkan yangın ev ve odunluğa sıçradı
Bayburt'ta ahırda başlayarak eve ve odunluğa sıçrayan yangında bazı yapılar kullanılamaz hale geldi.
Bayburt'ta ahırda başlayarak eve ve odunluğa sıçrayan yangında bazı yapılar kullanılamaz hale geldi.
Merkeze bağlı Yerlice köyünde Selami Deligöz'e ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, ahırın üst katında bulunan eve ve odunluğa sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ev, ahır ve odunluk kullanılamaz hale geldi.
Yangın söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye eri de hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, ahırda mahsur kalan hayvanlar ise ekipler ve vatandaşların çalışmasıyla kurtarıldı.
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