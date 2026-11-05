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        Bayburt'ta ahırda çıkan yangın ev ve odunluğa sıçradı

        Bayburt'ta ahırda başlayarak eve ve odunluğa sıçrayan yangında bazı yapılar kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 22:17 Güncelleme:
        Bayburt'ta ahırda çıkan yangın ev ve odunluğa sıçradı

        Bayburt'ta ahırda başlayarak eve ve odunluğa sıçrayan yangında bazı yapılar kullanılamaz hale geldi.

        Merkeze bağlı Yerlice köyünde Selami Deligöz'e ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler, ahırın üst katında bulunan eve ve odunluğa sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ev, ahır ve odunluk kullanılamaz hale geldi.

        Yangın söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye eri de hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan, ahırda mahsur kalan hayvanlar ise ekipler ve vatandaşların çalışmasıyla kurtarıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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