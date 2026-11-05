Bayburt'ta ahırda çıkan yangın ev ve odunluğa sıçradı

Öte yandan, ahırda mahsur kalan hayvanlar ise ekipler ve vatandaşların çalışmasıyla kurtarıldı.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye eri de hastaneye kaldırıldı.

Merkeze bağlı Yerlice köyünde Selami Deligöz'e ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bayburt'ta ahırda başlayarak eve ve odunluğa sıçrayan yangında bazı yapılar kullanılamaz hale geldi.

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