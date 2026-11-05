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        Bayburt İl Genel Meclisinin kasım ayı toplantısı yapıldı

        Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Genel Meclisinin kasım ayı olağan toplantısına katılarak ilin genel durumu, kamu yatırımları ve devam eden çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 15:53 Güncelleme:
        Bayburt İl Genel Meclisinin kasım ayı toplantısı yapıldı

        Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Genel Meclisinin kasım ayı olağan toplantısına katılarak ilin genel durumu, kamu yatırımları ve devam eden çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

        Toplantıda, ilçelerin ve köylerin ihtiyaçları, vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi ile kent genelindeki yatırımlar ele alındı. Özellikle kırsal bölgelerdeki ihtiyaçların karşılanması ve kamu hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılması konuları üzerinde duruldu.

        Vali Eldivan, alınan kararların Bayburt’un gelişimine ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sunması temennisinde bulundu.

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        Toplantıda, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte köy yollarında ulaşımın aksamaması ve vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için alınacak tedbirler ile yapılacak çalışmalar da görüşüldü.

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