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        Öğretmenler Günü voleybol turnuvasında şampiyon belli oldu

        Bayburt'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen okullar arası voleybol turnuvasında Şehit Mete Okur İmam Hatip Ortaokulu birinci oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 15:32 Güncelleme:
        Öğretmenler Günü voleybol turnuvasında şampiyon belli oldu

        Bayburt’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen okullar arası voleybol turnuvasında Şehit Mete Okur İmam Hatip Ortaokulu birinci oldu.

        Turnuvada okulların takımları karşı karşıya geldi. Müsabakaların sonunda Bayburt Fen Lisesi ikinci, Fatih İmam Hatip Ortaokulu ise üçüncü sırada yer aldı.

        Şampiyonun belli olmasının ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman tarafından verildi. Kahraman, takımları sergiledikleri performans ve emeklerinden dolayı tebrik ederek turnuvaya katılan öğretmenlere ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

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