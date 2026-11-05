Bayburt'un Dumlu köyünde kar yağışı etkili oluyor
Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu köyünde kar etkisini gösterdi. Yaklaşık 2 bin 300 rakımlı köyde lapa lapa yağan kar, kısa sürede çevreyi beyaza bürürken yol güzergâhında da kış manzaraları ortaya çıktı.
Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu köyünde kar etkisini gösterdi. Yaklaşık 2 bin 300 rakımlı köyde lapa lapa yağan kar, kısa sürede çevreyi beyaza bürürken yol güzergâhında da kış manzaraları ortaya çıktı.
Sabah saatlerinde yağan kar nedeniyle görüş mesafesi düştü. Köy yolunda seyir halinde bulunan araçlar farlarını yakarak ilerleyebildi. Yağışla birlikte yüksek kesimlerde kar örtüsü de oluşmaya başladı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Bayburt çevresinde 45 Kasım tarihlerinde sağanak yağış, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar beklendiğini duyurmuştu. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği, 6 Kasım Cuma gününden itibaren yağışların kar şeklinde görüleceği belirtilmişti.
Meteoroloji ayrıca 49 Kasım tarihleri arasında Bayburt’ta en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düşeceğini bildirerek zirai don riskine karşı uyarıda bulundu.
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