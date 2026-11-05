Bayburt'un avlak alanlarında denetimler sürüyor

Kara Avcılığı Kanunu kapsamında yapılan denetimlerde avcılık faaliyetleri takip edilerek yasa dışı avlanma olaylarının önüne geçilmesi ve yaban hayatının korunması hedefleniyor.

DKMP ekiplerince yürütülen kontrollerde avlak alanları ve yaban hayvanlarının yaşam alanları inceleniyor. Denetimler sırasında drone ile havadan tarama yapılırken teleskoplu dürbün kullanılarak geniş alanlarda gözlem gerçekleştiriliyor.

Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri tarafından yaban hayatının korunması ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla avlak alanlarda denetim gerçekleştiriliyor.

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