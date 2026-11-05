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        Bayburt'un avlak alanlarında denetimler sürüyor

        Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri tarafından yaban hayatının korunması ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla avlak alanlarda denetim gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 11:26 Güncelleme:
        Bayburt'un avlak alanlarında denetimler sürüyor

        Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri tarafından yaban hayatının korunması ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla avlak alanlarda denetim gerçekleştiriliyor.

        DKMP ekiplerince yürütülen kontrollerde avlak alanları ve yaban hayvanlarının yaşam alanları inceleniyor. Denetimler sırasında drone ile havadan tarama yapılırken teleskoplu dürbün kullanılarak geniş alanlarda gözlem gerçekleştiriliyor.

        Kara Avcılığı Kanunu kapsamında yapılan denetimlerde avcılık faaliyetleri takip edilerek yasa dışı avlanma olaylarının önüne geçilmesi ve yaban hayatının korunması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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