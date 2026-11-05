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        Bayburt'ta "İyilik Var" projesinin tanıtımı yapıldı

        Bayburt'ta, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca gönüllülük faaliyetlerini ve toplumsal dayanışmayı yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen "İyilik Var" projesi tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 15:27 Güncelleme:
        Bayburt'ta "İyilik Var" projesinin tanıtımı yapıldı

        Bayburt'ta, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca gönüllülük faaliyetlerini ve toplumsal dayanışmayı yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen "İyilik Var" projesi tanıtıldı.

        Vali Mustafa Eldivan, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen tanıtım programında, "İyilik Var"ın vatandaşları gönüllülük faaliyetleri ve toplumsal dayanışma çalışmalarıyla buluşturan resmi bir dijital platform olduğunu söyledi.

        Projenin temel amacının toplumsal dayanışmayı kurumsal ve güvenli bir dijital altyapıyla tüm illere yaymak olduğunu belirten Eldivan, platformun gönüllülük esasına dayandığını, para ve maddi yardım kabul etmediğini ifade etti.

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        Eldivan, platformun tematik etkinlikler, çocuk ve gençlik çalışmaları, yaşlı ve engelli bireylere yönelik hizmetler, kadınların güçlendirilmesine yönelik projeler, eğitim, bilim ve sanat faaliyetleri, çevre, spor ve psikososyal destek hizmetleri gibi birçok alanda etkinlik imkanı sunduğunu kaydetti.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının toplumda desteğe ihtiyaç duyan bireylere yönelik ülke genelinde önemli çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Eldivan, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız kanalıyla zaten Türkiye'yi kapsayan bir ağ kapsamında özellikle batıdan ayrıldığımız konu toplumsal dayanışmayı teşvik etmesi açısından da yıllardır devam eden bir süreç. En büyük birikimimiz insan kaynağımız çok iyi noktaya geldi. Vatandaşı yormadan, vatandaşın bir şekilde artık kamuda, vakfa, müdürle, vali, kaymakamla ilgili birimlere gitmeden sadece portal üzerinden hem yardım veren hem de yardım alan noktasında buluştuğu güzel bir sistem olacak. Bundan sonra bu yardımlaşma da hizmetlerin hem dernek ve STK'lerin işbirliği içerisinde hem de devletimizin, bakanlığımızın da işbirliği içerisinde hem daha hızlı hem de daha ulaşılabilir olarak verileceğini düşünüyorum."

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        Programa, Garnizon Komutanı Topçu Albay Önder Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Yılmaz, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Aydoğan Karasu, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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