Bayburt'ta jandarmadan huzurlu okul ve sokak uygulaması

Uygulamaya 14 ekip ve 29 personel katıldı. Denetimlerde şahıs sorgulaması ve araç kontrollerinin yanı sıra okul çevreleri, metruk binalar, parklar, sokaklar ve iş yerleri kontrol edildi.

Öğrencilerin güvenliği ve eğitim ortamının huzurunun korunması amacıyla Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar' uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

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