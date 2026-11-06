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        Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkili oldu

        Bayburt'un yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı, tipi ve fırtına etkili olurken soğuk hava nedeniyle bazı güzergâhlarda buzlanma meydana geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 09:55 Güncelleme:
        Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkili oldu

        Bayburt’un yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı, tipi ve fırtına etkili olurken soğuk hava nedeniyle bazı güzergâhlarda buzlanma meydana geldi.

        Aydıntepe Yaylası güzergâhında araç yüklemesi yaptığı sırada tipiye yakalanan tır şoförü Yıldıray Ata, fırtına ve yoğun kar yağışından ötürü zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin oldukça düştüğü tipide Ata ve arkadaşları, araç yüklemesini tamamlayarak yayladan sorunsuz şekilde iniş yaptı.

        Aydıntepe, Sultan Murat ve Limon Suyu yaylaları ile Bayburt’un yüksek rakımlı köylerinden Dumlu’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Meteorolojinin kar yağışı uyarısında bulunduğu Bayburt’un yüksek kesimleri beyaza büründü, tepeler karla kaplandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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