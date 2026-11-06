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        Bayburt'ta şeker pancarında 155 bin ton rekolte bekleniyor

        Bayburt'ta yaklaşık 31 bin 700 dekar alanda ekimi yapılan şeker pancarında bu yıl 155 bin ton ürün elde edilmesi öngörülüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 10:52 Güncelleme:
        Bayburt'ta şeker pancarında 155 bin ton rekolte bekleniyor

        Bayburt’ta yaklaşık 31 bin 700 dekar alanda ekimi yapılan şeker pancarında bu yıl 155 bin ton ürün elde edilmesi öngörülüyor.

        İl genelinde dekar başına ortalama 5,2 ton verim alınırken son yıllarda gerçekleştirilen sulama yatırımlarıyla sulanabilir tarım alanları genişledi, şeker pancarı ekim alanları da artış gösterdi.

        Hasat çalışmalarında kullanılan modern pancar söküm makineleri, üreticilerin işlerini kolaylaştırarak hasat sürecine hız kazandırıyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse de hasat çalışmalarına katılarak üreticilerle bir araya geldi. Üreticilerin sorun ve taleplerini dinleyen Köse, bereketli bir hasat dönemi geçirmeleri temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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