KUDAKA'nın bağımsız değerlendirici başvurularında süre uzatıldı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yürütülen 2026 Yılı Anadoludakiler Coğrafi İşaretli Ürünlerin Üretimi ve Tanıtımı Mali Destek Programı kapsamında bağımsız değerlendirici görevlendirilmesine ilişkin başvuru süresi uzatıldı. Adaylar, başvurularını 13 Kasım 2026 Cuma günü saat 23.59’a kadar yapabilecek.

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