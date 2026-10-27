Bayburt'ta 112 Acil Çağrı Merkezi Koordinasyon Toplantısı yapıldı
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, 112 Acil Çağrı Merkezleri Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 1 Ocak1 Ekim 2026 tarihleri arasındaki istatistiksel veriler, personel durumu ve koordinasyon çalışmaları ele alındı.
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, 112 Acil Çağrı Merkezleri Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 1 Ocak1 Ekim 2026 tarihleri arasındaki istatistiksel veriler, personel durumu ve koordinasyon çalışmaları ele alındı.
Toplantıda, 112 Acil Çağrı Merkezinin kadro ve personel durumu değerlendirilirken, 112 Acil Çağrı Hizmetleri Merkez Koordinasyon Komisyonu kararları doğrultusunda yürütülen çalışmalar görüşüldü.
Toplantının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını ziyaret eden Vali Eldivan, görevli personelle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Eldivan, personele görevlerinde kolaylıklar diledi.
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