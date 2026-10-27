Bayburt'ta 112 Acil Çağrı Merkezi Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Toplantının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını ziyaret eden Vali Eldivan, görevli personelle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Eldivan, personele görevlerinde kolaylıklar diledi.

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