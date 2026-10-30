Bayburt'ta, 3. Ordu Komutanlığı bando takımı konser verdi
Bayburt'ta, 3. Ordu Komutanlığına bağlı bando takımı konser verdi.
Giriş: 30.10.2026 - 16:55 Güncelleme:
Bayburt'ta, 3. Ordu Komutanlığına bağlı bando takımı konser verdi.
Bayburt Valiliğince, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla Saray Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Çeşitli marşlar seslendiren bando takımına zaman zaman vatandaşlar da eşlik etti.
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