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        Bayburt'ta "Bu Yaz Camideyim Projesi" devam ediyor

        Bayburt'ta Milli Türk Talebe Birliğince hayata geçirilen "Bu Yaz Camideyim Projesi", yoğun ilgiyle sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 13:57 Güncelleme:
        Bayburt'ta "Bu Yaz Camideyim Projesi" devam ediyor

        Bayburt'ta Milli Türk Talebe Birliğince hayata geçirilen "Bu Yaz Camideyim Projesi", yoğun ilgiyle sürüyor.

        Proje, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Bayburt Şubesi ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) iş birliğinde, İl Müftülüğünün koordinasyonunda kentteki çeşitli camilerde gerçekleştiriliyor.


        Proje kapsamında çocuklara cami sevgisi kazandırılması, cami kültürünün tanıtılması ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla çeşitli eğitim, kültür ve sosyal etkinlikler düzenleniyor.


        MTTB İl Başkanı Yunus Emre Camadan, projeye destek veren kurum, din görevlileri, hayırseverler ve gönüllülere teşekkür ederek, yaz boyunca çocuklarla buluşmaya devam edeceklerini söyledi.


        MÜSİAD İl Başkanı Mert Tosun da projenin çocukların camiyle bağ kurmalarına ve manevi gelişimlerine katkı sağladığını aktararak, değer odaklı çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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