Bayburt'ta çıkan yangında 4 ev ve ahır kullanılamaz hale geldi
Bayburt'ta çıkan yangında 4 ev ile 1 ahır zarar gördü.
Giriş: 17.07.2026 - 14:06 Güncelleme:
Bayburt'ta çıkan yangında 4 ev ile 1 ahır zarar gördü.
Merkeze bağlı Yazyurdu köyünde, bir evin fırınında çıktığı belirtilen yangın kısa sürede çevresindeki evlere sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların desteğiyle kontrol altına alınan yangında 4 ev ve bir ahır kullanılamaz hale geldi.
Olay yerine giden Vali Mustafa Eldivan, incelemelerde bulunup bilgi aldı.
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