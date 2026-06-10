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        Bayburt'ta dolu etkili oldu

        Bayburt'ta etkisini gösteren dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 16:10 Güncelleme:
        Bayburt'ta dolu etkili oldu

        Bayburt'ta etkisini gösteren dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

        Gün içerisinde aralıklarla devam eden yağmur, Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde yerini dolu yağışına bıraktı.

        Yağışla birlikte bölge beyaz örtü ile kaplandı.



        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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