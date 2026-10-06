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        Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

        Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

        Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürdü.

        Bu kapsamda kentte son bir haftada Afganistan uyruklu 4 göçmenin yakalandığı operasyonlarda, 5 şüpheli de gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, 4'ü hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Yakalanan göçmenler ise işlemlerinin ardından Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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