Bayburt'ta lise öğrencileri resim sergisi açtı

Bayburt Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, "Yıl Sonu Karma Resim Sergisi" düzenledi.



Öğrenciler tarafından tarihi Taşhan'da açılan sergide, yağlı boya, sulu boya, karakalem, kuru ve yağlı pastel, tükenmez kalem, kuru boya ile grafik çalışmalarının yer aldığı eserler sergilendi.



Açılışa, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.



Eldivan ve Memiş, sergiyi gezerek öğrencilerin eserlerini hakkında bilgi aldı.



Sergide emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Eldivan, gençlerin sanata olan ilgisinin ve başarılarının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.





Programda, öğrenciler tarafından müzik dinletisi sunuldu.

