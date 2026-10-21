Bayburt'ta sosyal yardımlaşma faaliyetleri değerlendirildi

Toplantıya, Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı müdürleri Fatime Öztürk Ayık, Özcan Altuntaş ve Adem Aktürk katıldı.

Valilikte yapılan toplantıda, vakıfların sosyal yardım faaliyetlerinin işleyişi ve hizmetlerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılma süreçleri üzerinde duruldu. Vakıfların hizmet sunumuna ilişkin mevcut durumun değerlendirildiği toplantıda, çalışmaların yürütülmesi sırasında karşılaşılan konular üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

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