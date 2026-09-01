Bayburt'ta uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Bayburt'ta üzerinde 1 kilo 31 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Giriş: 01.09.2026 - 13:37 Güncelleme:
Bayburt'ta üzerinde 1 kilo 31 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde şüphelendikleri S.M'nin üzerinde arama yaptı.
Aramada, şüphelinin üzerinde paketler halinde 1 kilo 31 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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