İçişleri Bakanı Çiftçi, Bayburt'ta AK Parti Danışma Meclisi Toplantısında konuştu:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Yüzyılı'nın sadece ekonomik hedeflerin, kalkınma projelerinin veya teknolojik atılımların adı olmadığını belirterek, "Türkiye Yüzyılı, güçlü devlet ile güçlü milletin omuz omuza yürüdüğü, huzurun, merhametin ve kardeşliğin bütün insanlık için yeniden umut olduğu büyük bir medeniyet iddiasıdır." dedi.



Çiftçi, Hacı Kıyasi Şentürk Camisi Konferans Salonu'nda düzenlenen, AK Parti Bayburt İl Danışma Meclisi Toplantısında yaptığı konuşmada, Dede Korkut'un hikmetini, Bamsı Beyrek'in yiğitliğini, Abdülvehhab Gazi'nin manevi hatırasını bağrında taşıyan, Kop Dağı'nın asaletiyle yoğrulan Bayburt'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Çeyrek asra dayanan onurlu yürüyüşü boyunca AK Parti'nin, millet iradesini siyasetin merkezine yerleştiren, istikametini milletin ferasetiyle belirleyen büyük bir dava hareketi olduğunu ifade eden Çiftçi, elde edilen her başarının arkasında milletin duası, iradesi, fedakarlığı ve sarsılmaz desteği olduğunun altını çizdi.



Çiftçi, AK Parti'nin aynı zamanda milyonları ortak bir idealde buluşturan büyük bir aile olduğunu vurgulayarak, üyeden sandık başkanına, mahalle teşkilatından ilçe ve il yönetimlerine, kadın ve gençlik kollarından milletvekillerine kadar her bir dava arkadaşlarının bu kutlu yürüyüşün vazgeçilmez bir neferi olduğunu aktardı.



Bu büyük ailenin en önemli gücünün istişare kültürü olduğuna işaret eden Çiftçi, şu değerlendirmede bulundu:



"Muhterem Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri üzere, partimizin kuruluşundan itibaren yatay ve dikey iletişim kanallarını açık tutmaya, danışma ve istişare kültürünü işletmeye özel önem verdik. AK Parti'de her kademenin sözü kıymetlidir. Sahadan yükselen her görüş milletimizin beklentilerini anlamak, eksikleri görmek ve hizmet siyasetini daha ileri taşımak için değerli bir imkandır. Üyelerimizin fikirlerini açık yüreklilikle ortaya koyması, tecrübelerini paylaşması ve daha fazla sorumluluk üstlenmesi hareketimize dinamizm kazandırır. Genişletilmiş İl Danışma Meclislerimiz de bu anlayışın en güçlü tezahürlerinden biridir. Bu toplantılar, ortak aklın büyüdüğü, teşkilatın nabzının tutulduğu, sahanın sesinin doğrudan duyulduğu ve yol haritasının milletimizin beklentileri doğrultusunda şekillendiği önemli istişare zeminleridir. AK Parti siyaseti, temayülleri dikkate alır, teşkilatların birikiminden yararlanır, vatandaşın sesine kulak verir. Çünkü AK Parti'nin istikameti milletin iradesi, dayanağı teşkilatlarının samimiyeti, hedefi ise Türkiye'nin istikbalidir."



Çiftçi, Bayburt'un kahramanları kadar ilmi, hikmeti ve irfanıyla medeniyete yön veren büyük şahsiyetler de yetiştirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Bu toprakların evladı Ekmelüddin el-Baberti, Bayburt'tan başlayan ilim yolculuğunu Halep ve Kahire'ye taşımış, Molla Fenari ve Seyyid Şerif el-Cürcani gibi büyük alimlerin yetişmesine vesile olmuştur. Kendisine defalarca kadılık görevi teklif edilmiş, o ise ömrünü ilme, hakikate ve insan yetiştirmeye adamıştır. Ekmelüddin el-Baberti'nin hayatında Bayburt'un karakterini görürüz. Makamdan önce mesuliyet, unvandan önce hizmet, şahsi ikbalden önce millet ve medeniyet davası. Bizim siyaset anlayışımız da bu ahlaka dayanır. Görevlerimiz, milletimize hizmet etme sorumluluğudur. Her bir dava arkadaşımız, milletimizin emanetini taşıyan ve bu büyük yürüyüşe omuz veren kıymetli bir neferdir. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye, kendisine biçilen dar kalıpları aşmış, önüne vurulmak istenen prangaları birer birer kırmıştır. Vesayet odaklarına, darbe girişimlerine, terör örgütlerine, ekonomik kuşatmalara ve küresel baskılara karşı, millet iradesi dimdik ayakta kalmıştır."



- "Bu tarihi dönüşümün temelinde, eser ve hizmet siyaseti vardır"



Bakan Çiftçi, 24 yılda ulaşımda, sağlıkta, eğitimde, enerjide, savunma sanayisinde, teknolojide ve sosyal politikalarda büyük bir dönüşüm gerçekleştiğini belirterek, şöyle devam etti:



"Bu tarihi dönüşümün temelinde, eser ve hizmet siyaseti vardır. Muhterem Cumhurbaşkanımız, ortaya koyduğu vizyonla Türkiye'nin sınırlarını aşan bir liderlik sergilemiştir. Filistin'den Somali'ye, Ukrayna'dan Suriye'ye, bütün dünyada, hakkın, adaletin ve insan onurunun güçlü sesi olmuştur. Elhamdülillah, Türkiye artık masada sözü, sahada gücü, bölgede ağırlığı ve dünyada itibarı bulunan güçlü bir devlettir. Cenabıhakk'ın izni ve inayetiyle, muhterem Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, büyük ve güçlü Türkiye idealine erişeceğiz. Terörsüz Türkiye hedefiyle de bu ebedi vatandaki kardeşlik hukuku daha da güçlenecek, birlik, dirlik ve ortak gelecek çok daha sağlam temeller üzerinde yükselecektir. Bu saatten sonra hiçbir güç Türkiye'nin yürüyüşünü durduramayacaktır. Çünkü bu yürüyüşün arkasında milletimizin duası, önünde Türkiye Yüzyılı hedefleri, başında ise Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü ve kararlı bir lider vardır."



İçişleri Bakanlığının da bu büyük mücadelenin en güçlü taşıyıcılarından biri olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Polisimizle, jandarmamızla, Sahil Güvenlik Komutanlığımızla, güvenlik korucularımızla ve bütün personelimizle gece gündüz demeden aziz milletimizin huzuru için çalışıyoruz. Terörden organize suçlara, uyuşturucudan siber suçlara, düzensiz göçten trafik güvenliğine kadar her alanda kararlı bir mücadele yürütüyoruz." diye konuştu.



Çiftçi, şehirlerin huzuru, sınırların güvenliği, çocukların geleceği ve milletin esenliği için devletin bütün imkanlarını seferber ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bayburt'umuzu ve cennet vatanımızın her bir şehrini daha güvenli, daha huzurlu ve daha güçlü hale getirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Fakat bizim mücadelemiz yalnızca güvenlik alanında değildir. Biz aynı zamanda gönülleri imar etmenin, birlik ve kardeşliği güçlendirmenin, Türkiye Yüzyılı vizyonuna sahip çıkmanın mücadelesidir. Türkiye Yüzyılı, sadece ekonomik hedeflerin, kalkınma projelerinin veya teknolojik atılımların adı değildir. Türkiye Yüzyılı, güçlü devlet ile güçlü milletin omuz omuza yürüdüğü, huzurun, merhametin ve kardeşliğin bütün insanlık için yeniden umut olduğu büyük bir medeniyet iddiasıdır. İşte bu iddiayı hayata geçirecek olan en önemli unsurlardan biri de teşkilatlarımızdır. Rahmetli Yavuz Bülent Bakiler'in dediği gibi, 'Yeniden cemre gibi düşmek toprağa / Yeniden haram etmek gece gündüz uykuyu / Yunus Emre gibi atsız pusatsız / Yeniden fethetmek Anadolu'yu.' İşte bizim davamız da budur. Toprağa yeniden cemre gibi düşmek. Milletimizin gönlüne yeniden umut olmak. Kapı kapı dolaşarak gönülleri kazanmak. Geceyi gündüze katarak Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmektir."



Kentteki temasları kapsamında Vali Mustafa Eldivan'ı ve Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Çiftçi, daha sonra Ulu Cami'nin avlusunda vatandaşlarla bir araya geldi.



Bakan Çiftçi'ye ziyaretlerinde Vali Eldivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Bayburt İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin, AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan eşlik etti.

