Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, Gökçedere Makbule Küçükçalık İlkokulunda incelemelerde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çiğdem’in de eşlik ettiği ziyarette Ahat, okul idaresinden yürütülen eğitimöğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Sınıfları gezen Ahat, öğrencilerle sohbet ederek yakından ilgilendi. Öğretmenlerle de bir araya gelen Ahat, eğitim sürecine ilişkin görüş ve önerileri dinledi.