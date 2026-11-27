Bayburt'ta anaokulu öğrencilerine jandarma tanıtıldı
Bayburt İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Kır Çiçekleri Anaokulu öğrencilerine jandarmanın görev ve faaliyetleri hakkında bilgi verildi.
Bayburt İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Kır Çiçekleri Anaokulu öğrencilerine jandarmanın görev ve faaliyetleri hakkında bilgi verildi.
Ziyaret kapsamında çocuklara ‘Tim Jandarma’ çizgi filmi izletilerek trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapıldı. Programda öğrencilere çeşitli ikramlar sunulurken, hediyeler de verildi.
Öğrenciler, jandarmanın çalışmalarını yerinde görerek meslek hakkında bilgi alırken, personelle sohbet edip merak ettikleri sorulara da yanıt buldu.
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