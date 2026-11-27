Bayburt İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Kır Çiçekleri Anaokulu öğrencilerine jandarmanın görev ve faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

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