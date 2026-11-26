Bayburt’ta Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliklerde, şiddetle mücadeleye dikkat çekildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) iş birliğiyle Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen etkinlikte, kadın konukevinden hizmet alan kadınların el emeği ürünleri sergilendi ve şiddet karşısında başvurulabilecek mekanizmalar ve farkındalığın artırılması konusunda bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Etkinlikler kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü de ziyaret edildi. Ziyarette günün anlam ve önemine ilişkin bilgilendirmelerde bulunularak kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal duyarlılığın önemine dikkat çekildi.

REKLAM

Öte yandan kentte bulunan bir dolmuş durağı, farkındalık oluşturmak amacıyla 'ŞÖNİM Durağı' olarak belirlendi. Durakta yer alan bilgilendirme görsellerinde şiddete maruz kalan veya şiddet riskiyle karşı karşıya bulunan kadınların başvurabileceği destek mekanizmalarına ilişkin bilgilere yer verildi.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede başvuru yolları arasında 112 Acil Çağrı Merkezi, ALO 183 Sosyal Destek Hattı, KADES uygulaması ve ŞÖNİM hizmetleri bulunuyor.