Çamlıhemşin'e bağlı bazı yaylalarda ise kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

Kar yağışının ardından oluşan manzaralar ise dron ile görüntülendi.

Öte yandan, kar ve buzlanma nedeniyle Artvin-Ardahan kara yolu güzergahındaki Sahara Geçidi ile Artvin-Ardanuç ve Artvin-Borçka kara yolu güzergahlarında trafikte aksamalar yaşandı.

Artvin'de dün yüksek kesimlerde etkisini gösteren karın ardından ilçelerden Ardanuç'ta 4, Borçka'da 6, Şavşat'ta ise 36 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bayburt, Artvin ve Rize'de soğuk hava etkili oluyor.

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