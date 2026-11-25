Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Orkestrası ve Korosu’nun bugün düzenlenmesi planlanan konseri, Eskişehir’de askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 5 askerin şehit olması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kahraman 5 vatan evladına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz Türk milletine başsağlığı dilendi. Açıklamada, "Dün aldığımız şehit haberlerinin derin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Aziz şehitlerimizin hatırasına duyduğumuz saygı dolayısıyla, bugün saat 19.00’da 15 Temmuz Milli İrade konferans salonunda gerçekleştirilmesi planlanan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Orkestrası ve Korosu Konseri ileri bir tarihe ertelenmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.