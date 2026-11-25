Doktor, diş hekimi, diyetisyen, fizyoterapist ve psikoloğun katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde, koruyucu sağlık hizmetlerinin toplum sağlığındaki yeri ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi ele alındı. Sağlık çalışanları, kendi mesleki deneyimlerinden hareketle katılımcılara bilgi aktardı. Eğitimde, günlük yaşamda karşılaşılan sağlık sorunları, hastalık risklerinin azaltılması ve bireylerin kendi sağlıklarını korumada üstlenebilecekleri sorumluluklar üzerinde duruldu. Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi.

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