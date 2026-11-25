Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu.

İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı mevkisi ile Çamlıhemşin'in Ayder Yaylası da yağışın ardından beyaza büründü.

Sürücüler de buzlanmaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Belediye ekipleri, yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bayburt'ta dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, geceden itibaren şehir merkezi ve yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Bayburt, Rize ve Gümüşhane'de hava sıcaklığının düşmesiyle kar etkili oldu.

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