Tarihi ve kültürel mirasın korunarak yeniden ziyarete açılmasını kapsayan projenin, Aydıntepe’nin turizm potansiyelini güçlendirmesi ve Bayburt’un tanıtımına katkı sunması bekleniyor.

Yaklaşık 3 yıldır sürdürülen sismik araştırma ve bilimsel çalışmaların ardından projede yaşanan ödenek sorununun giderilmesiyle ihale aşamasına geçildi. Görüşmede, tarihi yapıda yürütülen araştırmalar ve restorasyon sürecinde izlenecek yol ele alındı.

Vali Mustafa Eldivan, Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, Belediye Başkanı Haşim Şentürk ve Belediye Meclis Üyeleriyle bir araya gelerek projenin son durumuna ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde yaklaşık 6 yıldır ziyarete kapalı olan tarihi Aydıntepe Yeraltı Şehri’nin restorasyon projesinde ihale aşamasına gelinirken, çalışmaların kapsamı ve uygulama süreci toplantıda değerlendirildi.

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