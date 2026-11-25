Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, eşi Meltem Eldivan ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 7 ay önce emekliye ayrılan eğitimci Selçuk Çakmak’ı evinde ziyaret etti.

Öğretmenlik görevine 1982 yılında Sivas’ın Suşehri ilçesine bağlı Gelengeç köyünde başlayan Çakmak ile bir süre sohbet eden Vali Eldivan, çiçek takdiminde bulunarak Çakmak'ın Öğretmenler Günü’nü kutladı. Ziyarette Çakmak’ın 44 yıllık meslek hayatına ilişkin anıları, öğretmenlik mesleğinin değeri ve eğitim hayatına sunulan emekler üzerine sohbet edildi.

Vali Eldivan, eğitim camiasına sunduğu hizmetlerden dolayı Çakmak’a teşekkür ederek kendisine, ailesine sağlık, huzur ve esenlik dolu bir ömür diledi.