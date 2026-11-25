Toplantının ardından dönüşüm alanında saha incelemesi yapılarak planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Sürecin ilgili mevzuat ve hedefler doğrultusunda koordinasyon içerisinde yürütüleceği bildirildi.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı proje uzmanı ve GEDAŞ yetkililerinin katıldığı toplantıda, dönüşüm sürecinin teknik ve idari aşamaları üzerinde durulurken hak sahiplerinin talep ve beklentileri değerlendirildi.

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