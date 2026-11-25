Bayburt'un yeni valisi Yusuf Güni oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Elazığ Valiliğine atanırken Bayburt Valiliği görevine Mülkiye Başmüfettişi Yusuf Güni getirildi.
Giriş: 25.11.2026 - 00:32 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi’ne göre Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Elazığ Valiliğine atanırken Bayburt Valiliği görevine Mülkiye Başmüfettişi Yusuf Güni getirildi.
Kararnameyle Bayburt’ta valilik görevinde değişikliğe gidilirken, Yusuf Güni kentin yeni valisi oldu.
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