Göç İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama, ilk etapta 10 ildeki üniversitelerde pilot olarak başlatıldı. Bayburt da uygulamaya dahil edilirken araç, dün itibarıyla hizmete girdi.

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