Bayburt'ta göç danışma aracı hizmete başladı
Bayburt Üniversitesinde hizmet vermeye başlayan göç danışma aracı, yabancıların ve uluslararası öğrencilerin göç işlemlerine erişimini kolaylaştıracak.
Bayburt Üniversitesinde hizmet vermeye başlayan göç danışma aracı, yabancıların ve uluslararası öğrencilerin göç işlemlerine erişimini kolaylaştıracak.
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş, üniversite kampüsünde konuşlandırılan araçta yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Göç İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama, ilk etapta 10 ildeki üniversitelerde pilot olarak başlatıldı. Bayburt da uygulamaya dahil edilirken araç, dün itibarıyla hizmete girdi.
Özellikle uluslararası öğrencilerin ikamet izni, adres tescili ve parmak izi alınması işlemleri araç aracılığıyla yapılacak.
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