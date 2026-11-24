Kutlama programı, Prof. Dr. Fuat Sezgin konferans salonunda düzenlenecek yemin töreni ve koro konseriyle devam edecek.

Törende, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehit öğretmenler ve hayatını kaybeden eğitimciler saygı, rahmet ve minnetle yâd edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.