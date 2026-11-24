Bayburt'ta Öğretmenler Günü programı çelenk töreniyle başladı
24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında Saray Bahçesi'nde tören düzenlendi.
24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında Saray Bahçesi’nde tören düzenlendi.
Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Kahraman’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Törende, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehit öğretmenler ve hayatını kaybeden eğitimciler saygı, rahmet ve minnetle yâd edildi.
Kutlama programı, Prof. Dr. Fuat Sezgin konferans salonunda düzenlenecek yemin töreni ve koro konseriyle devam edecek.
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