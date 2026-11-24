Hastane personeline yönelik eğitim ise Diyabet Hemşiresi Zübeyda Kahveci tarafından verildi. Eğitimde diyabet hastalığı, belirtileri, kan şekeri takibi ve hastalığın kontrol altında tutulmasına yönelik bilgiler aktarıldı. Eğitimle diyabet konusunda farkındalığın artırılması, hastalıkla ilgili mevcut bilgilerin güncellenmesi ve sağlık personelinin bilgi düzeyinin güçlendirilmesi sağlandı.

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