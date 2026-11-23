BDH'de mesai dışı iki poliklinik hizmet verecek
Bayburt Devlet Hastanesinde (BDH) bugün çocuk sağlığı ve hastalıkları ile iç hastalıkları polikliniklerinde mesai dışı hizmet sunulacak.
Giriş: 23.11.2026 - 12:05 Güncelleme:
Bayburt Devlet Hastanesinde (BDH) bugün çocuk sağlığı ve hastalıkları ile iç hastalıkları polikliniklerinde mesai dışı hizmet sunulacak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Baturalp Avcı, 17.0021.00 saatleri arasında, İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Cansu Yazar ise 17.0020.00 saatleri arasında hasta kabul edecek.
Her iki poliklinik için hasta kayıtları, hastanenin acil hasta kabul birimi üzerinden yapılacak.
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