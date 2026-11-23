Şehit öğretmenler Bayburt'ta dualarla anıldı
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit olan ve hayatını kaybeden öğretmenler için Bayburt'ta anma programı düzenlendi.
Giriş: 23.11.2026 - 09:33 Güncelleme:
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit olan ve hayatını kaybeden öğretmenler için Bayburt’ta anma programı düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Ulu Camii’de gerçekleştirilen program, Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı. Programda şehit ve vefat eden öğretmenler için dualar edildi.
Hafız öğrenciler, ebediyete irtihal eden eğitimcileri rahmet ve minnetle andı.
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