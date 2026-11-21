Bayburtlu öğrenciler Trabzon'un tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıdı
Bayburt Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından ara tatildeki lise öğrencilerine yönelik kamp programı düzenlendi.
Bayburt Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından ara tatildeki lise öğrencilerine yönelik kamp programı düzenlendi.
Programa katılan gençler, Trabzon'un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret ederek çeşitli etkinlik ve sportif faaliyetlere katıldı.
Kamp süresince kentin kültürel değerlerini yakından tanıma fırsatı bulan öğrenciler, ziyaret ettikleri mekanların geçmişi hakkında bilgi edindi. Programda gezi faaliyetlerinin yanı sıra gençlerin birlikte vakit geçirebileceği sosyal etkinliklere de yer verildi.
Gençlik koordinatörleri ve manevi danışmanlar da kamp boyunca öğrencilere rehberlik ederek programın farklı aşamalarında bilgilendirmelerde bulundu.
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