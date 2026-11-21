İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hayvan hastalıklarıyla mücadelenin üreticilerin emeğinin korunması açısından önemine dikkat çekildi. Aşılama çalışmalarına katkı sunan üreticilere teşekkür edilerek sağlıklı ve bereketli bir üretim sezonu temennisinde bulunuldu.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri ile teknik personelinin kent genelinde yürüttüğü 2026 yılı sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası tamamlandı.

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