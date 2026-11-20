Demirözü 1. Futsal Turnuvası'nda başvurular 26 Kasım'da sona eriyor
Bayburt'un Demirözü ilçesinde ilki düzenlenecek 'Futsal Turnuvası' için başvurular başladı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen 1. Futsal Turnuvası başvuruları 26 kasım'da sona erecek.
Bayburt’un Demirözü ilçesinde ilki düzenlenecek 'Futsal Turnuvası' için başvurular başladı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen 1. Futsal Turnuvası başvuruları 26 kasım'da sona erecek.
Kamu kurumları, oda ve sivil toplum kuruluşları, esnaf ile mahalle ve köy halkının katılabileceği turnuva, ilçedeki kapalı spor salonunda oynanacak.
Turnuvaya katılmak isteyenler başvurularını Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne yapabilecek. Şartname ve gerekli belgeler müdürlükten alınabilecek.
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