Bayburt'ta öğretmenlerden Öğretmenler Günü'ne özel konser
Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Orkestrası ve Korosu, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 25 Kasım'da konser verecek.
Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Orkestrası ve Korosu, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 25 Kasım’da konser verecek.
Farklı okullarda ve branşlarda görev yapan öğretmenlerden oluşan Maarif Orkestrası ve Korosu, konserde Bayburt yöresine ait ezgilerin yanı sıra Anadolu’nun farklı bölgelerinden türküleri seslendirecek.
Bayburt Üniversitesi 15 Temmuz Millî İrade konferans salonunda düzenlenecek konser, saat 19.00’da başlayacak. Konser, vatandaşların katılımına açık olacak.
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