Farklı okullarda ve branşlarda görev yapan öğretmenlerden oluşan Maarif Orkestrası ve Korosu, konserde Bayburt yöresine ait ezgilerin yanı sıra Anadolu’nun farklı bölgelerinden türküleri seslendirecek.

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