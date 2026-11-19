Bayburt Belediyesinin Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında yürüttüğü 'Yeniden Yeşeren Çınar' projesiyle yaşlı vatandaşlar ve öğrenciler bir araya gelerek fidan dikti.

Kaleardı Mahallesi’nde düzenlenen etkinlikte, YADES hizmetlerinden yararlanan yaşlı vatandaşlar ile Süleyman Ersoy İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, Yaşlı Yaşam Merkezi ve Seyhan Camii bahçelerinde çeşitli türlerdeki fidanları toprakla buluşturdu.

Fidan dikiminin ardından yaşlı vatandaşlar ve öğrenciler, Beyrek Seyir Terası’nda çay ve ikramlar eşliğinde sohbet ederek keyifli vakit geçirdi. Seyir terasını ilk kez görme fırsatı bulan bazı vatandaşlar ise Bayburt manzarasını tepeden izledi.

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'Yeniden Yeşeren Çınar' projesiyle yaşlıların sosyal hayata katılımının desteklenmesi, yaşam kalitelerinin artırılması ve farklı kuşaklar arasında bağ kurulması amaçlanıyor.