Vali Eldivan defterdarlıkta incelemelerde bulundu
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Defterdarlığında incelemelerde bulunarak kurumun yürüttüğü çalışmalar ve hizmet süreçleri hakkında Defterdar Güngör Gönültaş'tan bilgi aldı.
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Defterdarlığında incelemelerde bulunarak kurumun yürüttüğü çalışmalar ve hizmet süreçleri hakkında Defterdar Güngör Gönültaş’tan bilgi aldı.
Defterdarlık birimlerini gezen Vali Eldivan, kurumun faaliyetleri ve personelin çalışma süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yeni görevine başlayan Defterdar Güngör Gönültaş’a başarılar dileyen Vali Eldivan, vatandaşlara sunulan hizmetlerinin etkin yürütülmesinde kurumlar arası koordinasyonun önemine değindi.
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