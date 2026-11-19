Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Bayburt’ta bugün aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı beklendiğini bildirerek buzlanma ve don olayına karşı uyarıda bulundu.

Hava sıcaklığının kent merkezinde en düşük 4, en yüksek 10 derece olması beklenirken, Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde sıcaklıkların 3 ila 8 derece arasında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği, Bayburt çevrelerinde yer yer saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli rüzgar görülebileceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde beklenen buzlanma ve don olayının ulaşımda aksamalara ve günlük yaşamda olumsuzluklara yol açabileceğine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.