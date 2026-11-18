Demirözü'nde yarım kalan şeker pancarı hasadı imeceyle tamamlanıyor
Bayburt'un Demirözü ilçesinde şeker pancarı hasadını tamamlayamayan çiftçilere diğer üreticiler imece usulüyle destek oluyor.
Bayburt’un Demirözü ilçesinde şeker pancarı hasadını tamamlayamayan çiftçilere diğer üreticiler imece usulüyle destek oluyor.
Tarlalarda traktör ve pancar söküm makineleriyle yürütülen çalışmalarda çiftçiler, kendi hasatlarının yanı sıra diğer üreticilerin ürünlerini de kar düşmeden kaldırabilmek için dayanışma içerisinde hareket ediyor.
Özellikle hasat döneminde iş gücü ve zaman açısından zorlanan üreticilere sağlanan bu destek, geleneksel imece kültürünün tarımsal üretimdeki önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Yardımlaşma sayesinde hem hasadın tamamlanmasına katkı sunuluyor hem de köylerdeki dayanışma kültürü yaşatılıyor.
Demirözü Belediyesi, çiftçiler arasındaki dayanışmanın hasat döneminde de sürdüğüne dikkat çekerek üreticilere bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.
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