Bayburt'ta kar ve sis güzel görüntüler oluşturdu
Bayburt'un Aydıntepe ilçesinin çevresinde sıralanan dağlardaki kar ve sis dronla görüntülendi.
Bayburt'un Aydıntepe ilçesinin çevresinde sıralanan dağlardaki kar ve sis dronla görüntülendi.
Dağlık ve engebeli arazi yapısına sahip ilçede, yağışın ardından yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştı.
Kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü, kar kalınlığının ise metrelerce yüksekliğe ulaştığı köylerde yaşayanlar, baharda yeniden dönmek üzere ilçe merkezine indi.
Bölgede kar örtüsü ve sis güzel görüntüler oluşturdu.
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