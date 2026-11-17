Destek programına ilişkin ayrıntılı bilgi almak isteyen yatırımcıların İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne başvurabileceği bildirildi.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 17. Etap Ekonomik Yatırımlar kapsamında hibe sözleşmeleri imzalanmaya başlandı. Proje çerçevesinde toplam yatırım tutarı 163 milyon 614 bin 474 lira olan 205 yatırımcıyla sözleşme imzalanacak, yatırımcılara 98 milyon 168 bin 673 lira hibe desteği verilecek.

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